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ФІФА змінила правила реєстрації гравців з України

Сьогодні 11:11 241 0
ФІФА дозволила гравцям з України реєструватися в іншому клубі, навіть якщо період реєстрації у футбольній асоціації, яку він представляє, завершено
ФІФА змінила правила реєстрації гравців з України
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

ФІФА повідомила про зміни до регламенту стосовно переходів гравців з України. 

Про це розповіли в УАФ.

ФІФА ухвалила ще одне рішення, що стосується українського футболу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з новим рішенням, усі клуби мають право заявити українських футболістів поза межами трансферного вікна (тобто навіть якщо такої опції всередині асоціації немає). При цьому у кожного клубу є обмеження - дозаявити можна не більше двох українців.

Єдине обмеження, яке встановлює ФІФА, полягає у можливості футболістів виїхати за межі України. Перехід може відбутися, якщо футболісту дозволять виїзд з України.

Нагадаємо, УАФ передасть медикам ліки й медичне устаткування від ФІФА.

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