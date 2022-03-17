ФІФА змінила правила реєстрації гравців з України

ФІФА дозволила гравцям з України реєструватися в іншому клубі, навіть якщо період реєстрації у футбольній асоціації, яку він представляє, завершено

Джерело - УАФ.

ФІФА повідомила про зміни до регламенту стосовно переходів гравців з України.

Про це розповіли в УАФ.

ФІФА ухвалила ще одне рішення, що стосується українського футболу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з новим рішенням, усі клуби мають право заявити українських футболістів поза межами трансферного вікна (тобто навіть якщо такої опції всередині асоціації немає). При цьому у кожного клубу є обмеження - дозаявити можна не більше двох українців.

Єдине обмеження, яке встановлює ФІФА, полягає у можливості футболістів виїхати за межі України. Перехід може відбутися, якщо футболісту дозволять виїзд з України.

Нагадаємо, УАФ передасть медикам ліки й медичне устаткування від ФІФА.