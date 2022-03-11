Шевченко: Росіяни вбивають сотні невинних дітей

Екстренер збірної України Андрій Шевченко закликав допомогти українським дітям.

Про це розповів сам фахівець в Instagram.

"Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей.

Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей", – сказав Шевченко.