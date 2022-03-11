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Шевченко: Росіяни вбивають сотні невинних дітей

Сьогодні 23:38 39 0
Андрій Шевченко прокоментував звірства російських військових
Шевченко: Росіяни вбивають сотні невинних дітей
Фото - УАФ
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко закликав допомогти українським дітям. 

Про це розповів сам фахівець в Instagram.

"Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей.

Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей", – сказав Шевченко.

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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