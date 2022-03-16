Хочолава: росія вже програла

Захисник данського Копенгагена та національної збірної Грузії Давид Хочолава, який раніше виступав за донецький Шахтар, висловився про війну України проти російських окупантів.

"Не має значення, що я відчуваю. Насамперед піклуюся про мою дружину і нашу няню, яка тут, і про мого тата та всіх інших, хто потребує моєї допомоги. Це мій обов’язок.

Мені це допомагає, бо я повинен зберігати спокій і намагатися зробити якомога більше. Зараз з кожним днем ​​стає гірше. Усе місто, де народилася і виросла моя дружина, повністю спустошене. Зараз гине багато невинних людей.

Намагаюся підбадьорити свою родину, це моє головне завдання. Те, що пережили мої друзі та родина за останні тижні, було катастрофічним. Вони жили у сховищах і боялися не дожити до наступного дня. Вони живуть у страху. Моє послання їм - вони повинні вистояти, бо Україна переможе, а росія вже програла", - сказав Хочолава.