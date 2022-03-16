Ювентус надав гуманітарну допомогу Україні

Туринський клуб допомагає Україні

На Закарпаття прибув гуманітарний вантаж від Ювентуса для допомоги українцям, які вже три тижні перебувають під вогнем російсько-фашистської армії.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua,

"Гуманітарку" було доставлено на клубних автобусах Ювентуса, які привезли в Україну харчові продукти, медикаменти, засоби гігієни, ковдри тощо.

По дорозі назад автобуси Ювентуса забрали в Європу дітей з "гарячих" точок. Там маленькі українці проживатимуть, навчатимуться, харчуватимуться та тренуватимуться на кошти футбольних клубів.

Раніше повідомлялося, що вихованці Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса.