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Ювентус надав гуманітарну допомогу Україні

Сьогодні 15:45 138 0
Туринський клуб допомагає Україні
Ювентус надав гуманітарну допомогу Україні
#Ювентус

Джерело - dynamo.kiev.ua.

На Закарпаття прибув гуманітарний вантаж від Ювентуса для допомоги українцям, які вже три тижні перебувають під вогнем російсько-фашистської армії.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua,

"Гуманітарку" було доставлено на клубних автобусах Ювентуса, які привезли в Україну харчові продукти, медикаменти, засоби гігієни, ковдри тощо.

По дорозі назад автобуси Ювентуса забрали в Європу дітей з "гарячих" точок. Там маленькі українці проживатимуть, навчатимуться, харчуватимуться та тренуватимуться на кошти футбольних клубів.

Раніше повідомлялося, що вихованці Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса.

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