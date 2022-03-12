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Вихованці Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса

Вчора 23:12 139 0
Сьогодні, 12 березня, футболісти відправились у Турин.
Вихованці Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Вихованці Миная продовжать свої тренування на базі туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

"Мерія міста та Турин та футбольний клуб Ювентус відгукнулися в цей непростий для нас час та запросили наших діток на тренування та навчання.

Вони пробудуть там до закінчення війни в Україні. Хочу зазначити, що ми робимо все аби діти мали змогу в безпеці тренуватися та вчитися. І це вже не перший подібний виїзд.

Ми вже відправили юнаків у Латвію, зараз ведемо перемовини з клубами з Франції, Угорщини, щоб вони прийняли наших дітей", – розповів президент Миная Валерій Пересоляк.

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