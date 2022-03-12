Вихованці Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса

Вихованці Миная продовжать свої тренування на базі туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

"Мерія міста та Турин та футбольний клуб Ювентус відгукнулися в цей непростий для нас час та запросили наших діток на тренування та навчання.

Вони пробудуть там до закінчення війни в Україні. Хочу зазначити, що ми робимо все аби діти мали змогу в безпеці тренуватися та вчитися. І це вже не перший подібний виїзд.

Ми вже відправили юнаків у Латвію, зараз ведемо перемовини з клубами з Франції, Угорщини, щоб вони прийняли наших дітей", – розповів президент Миная Валерій Пересоляк.