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Луческу: Путін – злочинець, це варварська війна

Сьогодні 13:29 128 0
Мірча Луческу прокоментував російське вторгнення в Україну
Луческу: Путін – злочинець, це варварська війна
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не очікував повномасштабного нападу росіян на українські землі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст у коментарі Sportowe Fakty.

"Те, що зараз відбувається в Україні – це кримінал. Путін – злочинець. Це варварська війна. Ми бачимо, як вмирають діти і жінки. Бомбардують лікарні та цивільні будівлі. Це щось неймовірне. Тепер увесь світ має підтримати Україну. Вона бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи!

Повторюю: Путін – злочинець. Те, що відбувається в Україні, є найгіршим, що можна було уявити. Я поїхав до Румунії, але все ще намагаюся допомагати різними способами – зокрема, гравцям, з якими спілкуюся.

Не очікував, що таке можне трапитися. Можна було припустити, що щось станеться, але хіба в Донецькій і Луганській областях... Я б ніколи не подумав, що Київ та інші українські міста будуть бомбардувати, а деякі навіть зрівняють із землею.

Тому я кажу, що це все варварство. Я пам’ятаю свої роки роботи в Шахтарі. У нас там було багато національностей – серед них росіяни та українці. Ніякої проблеми не було. Ми разом працювали в клубі, і ці гравці були друзями і за межами поля. А зараз ми стаємо свідками таких божевільних речей. Важко це прийняти.

Сподіваюся, що ще повернуся в Україну. Вірю в це. Я категорично проти цієї війни. Спустошений тим, що ця війна принесла Україні. Цей жах треба зупинити. Сподіваюся, що Україна з допомогою інших держав виграє цю війну", – розповів Луческу.

Раніше ультрас Динамо розкритикували Суркісів та Луческу.

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