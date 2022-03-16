Джерело - eintracht.de.
Айнтрахт припинив співпрацю з російською IT-компанією Лабораторія Касперського.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Німецьке федеральне відомство з інформаційної безпеки повідомило керівництво команди з Франкфурта, що користуватися послугами фахівців з РФ небезпечно.
Лабораторію Касперського підозрюють у шпигунстві та незаконному зборі інформації. Сторони співпрацювали упродовж чотирьох років. Додамо, що Айнтрахт – середняк елітного дивізіону Німеччини (9 місце, 37 очок).
Раніше Айнтрахт обіграв Бетіс.