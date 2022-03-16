Яремчук: Я не можу битися в Україні, але можу це робити на полі

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук оцінив перемогу над Аяксом у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі BT Sport.

"Для мене це важке питання (війни в Україні – прим.). Я професіонал, мені потрібно боротися тут, на полі. Мої друзі та народ воюють в Україні, але мені потрібно боротися тут. Віддаю все, що можу.

Я не можу битися там, але можу це робити на полі. Роблю все, що можу, намагаюся показати свою країну у футболі. Звісно, ​​я багато думаю про цю ситуацію, але це так", – сказав Яремчук.