Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3114
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 21:50 26372
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 276
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 691
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 1807
Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
Вчора 14:31 467
Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни
Вчора 10:55 923
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
14.03.2022 21:09 1733
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
14.03.2022 20:09 3591
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
14.03.2022 18:54 439
Прямі трансляції

Яремчук: Я не можу битися в Україні, але можу це робити на полі

Сьогодні 10:44 117 0
Роман Яремчук прокоментував вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Яремчук: Я не можу битися в Україні, але можу це робити на полі
Фото - gettyimages
#Аякс, #Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук оцінив перемогу над Аяксом у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі BT Sport.

"Для мене це важке питання (війни в Україні – прим.). Я професіонал, мені потрібно боротися тут, на полі. Мої друзі та народ воюють в Україні, але мені потрібно боротися тут. Віддаю все, що можу.

Я не можу битися там, але можу це робити на полі. Роблю все, що можу, намагаюся показати свою країну у футболі. Звісно, ​​я багато думаю про цю ситуацію, але це так", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5052
Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання 3484
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26372
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5156
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору 1807
Ярмоленко допоміг українським розвідникам Ярмоленко допоміг українським розвідникам 1866
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10828 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156708 5
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19365 3
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5461
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19321
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15611