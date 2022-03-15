Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Українець вийшов на заміну на 72-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Аякс вдома зіграв з Бенфікою, у складі якої виступає український нападник Роман Яремчук.

Команда українця перемогла з рахунком 1:0. Яремчук вийшов на заміну на 72-ій хвилині матчу. Нагадаємо перший матч завершився внічию 2:2. То ж за сумою двох матчів до чвертьфіналу турніру вийшла Бенфіка.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.

1/8 фіналу, другий матч

15 березня

Аякс (Нідерланди) - Бенфіка (Португалія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Нуньєс