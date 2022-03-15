Ягеллонія орендувала новачка Колоса

Каріока продовжить кар'єру в команді Екстракласи

24-річний лівий вінгер Колоса Дієго Каріока продовжить кар'єру у команді польської Екстракласи Ягеллонії.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Бразилець орендований поляками до кінця цього сезону.

Як повідомив спортивний директор Ягеллонії Лукаш Масловський, у його клубу буде можливість продовжити співпрацю з Дієго Каріокою й надалі, якщо виникне така потреба.

Дієго Каріока перебрався до Колоса з Вітебська влітку минулого року за 120 тисяч євро. На цей час цей бразилець є найдорожчим придбанням в історії клубу з Ковалівки.