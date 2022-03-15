Ягеллонія орендувала новачка Колоса

Джерело - sport.ua.
24-річний лівий вінгер Колоса Дієго Каріока продовжить кар'єру у команді польської Екстракласи Ягеллонії.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Бразилець орендований поляками до кінця цього сезону.
Як повідомив спортивний директор Ягеллонії Лукаш Масловський, у його клубу буде можливість продовжити співпрацю з Дієго Каріокою й надалі, якщо виникне така потреба.
Дієго Каріока перебрався до Колоса з Вітебська влітку минулого року за 120 тисяч євро. На цей час цей бразилець є найдорожчим придбанням в історії клубу з Ковалівки.