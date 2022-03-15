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Павелко: Мені пропонували виїхати, але я буду в Україні до перемоги

Сьогодні 19:40 136 0
Павелко: Мені пропонували виїхати, але я буду в Україні до перемоги
#Андрій Павелко

Джерело - ТК Футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко відмовився залишити Україну через вторгнення росії.

Про це заявив функціонер.

"Коли розпочалися військові дії, наші партнери, наші друзі з усіх країн Європи та світу надали нам можливість зробити офіс у будь-якій країні. І я дуже вдячний президентам національних асоціацій, федерацій футболу, які мені дзвонили та пропонували послуги для того, щоб вивезти штаб, офіс, мене особисто і мою сім’ю.

Я всім їм подякував і сказав, що вся наша футбольна сім’я, я і моя сім’я будемо в Україні до дня перемоги, до моменту, коли ми переможемо цей фашизм, який прийшов на нашу землю. Я дуже подякував усім", - сказав Павелко.

Раніше керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії.

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