Арум спрогнозував переможця бою Ф’юрі - Вайт

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Ф'юрі - великий фаворит у цьому бою. Мені здається, що ми побачимо щось на кшталт поєдинку з Уайлдером. Уайт - нищівний панчер, він міцний хлопець.

Тайсон повинен кілька разів відправити Уайта в нокдаун. Він і сам один чи двічі може опинитися на канвасі. Але я вважаю, що Тайсон переможе у цьому бою та зробить це достроково", - розповів Арум.