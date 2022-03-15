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Арум спрогнозував переможця бою Ф’юрі - Вайт

Сьогодні 14:55 192 0
"Циганський король" здобуде впевнену перемогу
Арум спрогнозував переможця бою Ф’юрі - Вайт
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум, #Ділліан Вайт

Джерело - boxingnews24.com.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Ф'юрі - великий фаворит у цьому бою. Мені здається, що ми побачимо щось на кшталт поєдинку з Уайлдером. Уайт - нищівний панчер, він міцний хлопець.

Тайсон повинен кілька разів відправити Уайта в нокдаун. Він і сам один чи двічі може опинитися на канвасі. Але я вважаю, що Тайсон переможе у цьому бою та зробить це достроково", - розповів Арум.

Нагадаємо, Ф'юрі збирається піти з боксу після бою з Вайтом.

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