Президент Динамо Ігор Суркіс вірить у перемогу України над росією.

Про це розповів сам функціонер.

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань – евакуація жінок та дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, та дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги.

Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників.

Щодо публічної позиції клубу, то ФК "Динамо" на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює правду про те, що відбувається в Україні. Активно працюють наші ресурси у соцмережах та на Динамо TV.

Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! Ті, хто на передовій, - показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир та спокій. Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і допомагатимемо всім, чим можемо, щоб діти та поранені отримали всю необхідну допомогу", - розповів Суркіс.