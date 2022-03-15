Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
Вчора 19:59 683
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 23:47 25519
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
Вчора 21:09 515
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
Вчора 20:09 2414
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
Вчора 18:54 323
Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна
Вчора 17:55 337
Рижикова: Ми маємо викликати у світу повагу та захоплення
Вчора 17:25 320
Російські окупанти вбили українського футболіста
Вчора 13:13 1314
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму
Вчора 12:43 12022
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 12:27 5192
Прямі трансляції

Суркіс: Я вірю в перемогу України

Сьогодні 13:14 165 0
Ігор Суркіс прокоментував російське вторгнення в Україну
Суркіс: Я вірю в перемогу України
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Президент Динамо Ігор Суркіс вірить у перемогу України над росією.

Про це розповів сам функціонер.

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань – евакуація жінок та дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, та дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги.

Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників.

Щодо публічної позиції клубу, то ФК "Динамо" на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює правду про те, що відбувається в Україні. Активно працюють наші ресурси у соцмережах та на Динамо TV.

Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! Ті, хто на передовій, - показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир та спокій. Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і допомагатимемо всім, чим можемо, щоб діти та поранені отримали всю необхідну допомогу", - розповів Суркіс.

Раніше ультрас Динамо розкритикували Суркісів та Луческу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Крістал Пелес - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 975
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна 2414
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 25519
Уткін: У Тимощука немає позиції, лише гроші Уткін: У Тимощука немає позиції, лише гроші 1614
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 1392 1
Леоненко: Якщо й загину, то зі своїми відомими котами Леоненко: Якщо й загину, то зі своїми відомими котами 1077 1
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9734 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21352
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39490
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20614 4
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14282 12
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91709