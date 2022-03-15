Барселона домовилася про перехід лідера Мілана

Франк Кесс’є влітку змінить клуб

Барселона закрила трансфер півзахисника Мілана Франка Кесс’є.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Івуарієць перейде в іспанський клуб на правах вільного агента і стане другим літнім новачком. Раніше клуб домовився про підписання Андреаса Крістенсена

У Барселоні хавбек зароблятиме 6,5 млн євро на рік, інформує інший інсайдер Фабріціо Романо. У Мілані за непідтвердженою інформацією він отримував трішки понад 2 млн річних.

Нагадаємо, Мілан може підписати Маліновського.