Мілан може підписати Маліновського

По завершенні сезону "червоно-чорні" планують суттєво оновити лінію півзахисту.

Хавбек Аталанти і збірної України Руслан Маліновський потрапив до списку трансферних цілей Мілана.

Про це повідомляє Milannews.

Влітку Мілан втратить лідера Франка Кессьє, також команду залишать хавбеки, які не виправдали очікувань. Наступного сезону "россонері" знову доведеться грати і в Серії А, і в Лізі чемпіонів, тому вони хочуть доукомплектуватися.

Основною ціллю є Ренату Санчеш з Лілля. Якщо ж придбати португальця не вийде, то Мілан спробує оформити трансфер Маліновського. Відзначимо, що цього сезону українець відіграв за Аталанту 30 поєдинків. У його активі 9 голів.

Нагадаємо, Маліновський - найкращий гравець місяця у Серії А.