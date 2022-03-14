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Мораес перейде у Корінтіас

Сьогодні 10:13 191 0
Жуніор Мораес повернеться на батьківщину
Мораес перейде у Корінтіас
#Корінтіанс, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - sport.ua.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес домовився про перехід у бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє sport.ua.

34-річний форвард дістанеться Корінтіансу безплатно. Через напад Росії на Україну ФІФА до літа призупинила контракти усіх іноземців УПЛ, що дозволило легіонерам підписувати тимчасові контракти з новими клубами.

Влітку їх угоди з українськими командами знову набудуть чинності. Проте, договір Мораеса з Шахтарем закінчується 30 червня, тож повертатися в Україну йому не доведеться.

Раніше Ліверпуль не зміг підписати вінгера Шахтаря через заборону АПЛ.

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