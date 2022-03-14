Жуніор Мораес повернеться на батьківщину

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес домовився про перехід у бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє sport.ua.

34-річний форвард дістанеться Корінтіансу безплатно. Через напад Росії на Україну ФІФА до літа призупинила контракти усіх іноземців УПЛ, що дозволило легіонерам підписувати тимчасові контракти з новими клубами.

Влітку їх угоди з українськими командами знову набудуть чинності. Проте, договір Мораеса з Шахтарем закінчується 30 червня, тож повертатися в Україну йому не доведеться.

Раніше Ліверпуль не зміг підписати вінгера Шахтаря через заборону АПЛ.