Ребров: Немає сумніву, що Абрамович безпосередньо пов'язаний із Путіним

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував санкції проти російського бізнесмена Романа Абрамовича.

"Я радий, що санкції б'ють по людях, які фінансують путінський режим. Якщо санкції торкнулися Абрамовича, немає сумніву, що він безпосередньо пов'язаний з Путіним. Тож я це підтримую.

Я отримую величезну кількість повідомлень з Англії. Девід Платт дуже часто пише мені, що він дуже стурбований. Багато гравців, з якими я грав або проти яких грав, запитують: "Що ми можемо зробити для вас і для України?" Я вражений і вдячний", - сказав Ребров.