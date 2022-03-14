В АПЛ можуть повернути 5 замін

Рішення може бути ухвалене влітку

В АПЛ можуть повернути правило п'яти замін.

Про це повідомляє Daily Mail.

У червні це питання обговорять на загальних зборах клубів ліги, де буде проведено голосування про п'ять замін

Крім того, у вівторок запровадження п'яти замін обговорять капітани команд АПЛ.

Водночас клуби, які не належать до лідерів ліги, можуть завадити ухваленню цього рішення. Вони вважають, що 5 замін дають несправедливу перевагу багатшим клубам.

5 замін було дозволено в АПЛ у 2020 році відразу після відновлення сезону, призупиненого через коронавірус, але на сезон-2021/22 ліга повернулася до трьох замін.

Нагадаємо, Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу.