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В АПЛ можуть повернути 5 замін

Сьогодні 14:41 236 0
Рішення може бути ухвалене влітку
В АПЛ можуть повернути 5 замін
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - dailymail.co.uk.

В АПЛ можуть повернути правило п'яти замін.

Про це повідомляє Daily Mail.

У червні це питання обговорять на загальних зборах клубів ліги, де буде проведено голосування про п'ять замін

Крім того, у вівторок запровадження п'яти замін обговорять капітани команд АПЛ.

Водночас клуби, які не належать до лідерів ліги, можуть завадити ухваленню цього рішення. Вони вважають, що 5 замін дають несправедливу перевагу багатшим клубам.

5 замін було дозволено в АПЛ у 2020 році відразу після відновлення сезону, призупиненого через коронавірус, але на сезон-2021/22 ліга повернулася до трьох замін.

Нагадаємо, Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу.

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