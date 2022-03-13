Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону. Результати 29 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 29 туру АПЛ.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі з Астон Віллою вийшов на поле на 52-й хвилині гри та зміг відзначитися голом.

Водночас український оборонець Евертона Віталій Миколенко матч з Вулвергемптоном розпочав з перших хвилин та був замінений на 59-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

29 тур, 13 березня

Вест Гем - Астон Вілла 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Ярмоленко, 2:0 - 82 Форнальс, 2:1 - 90 Ремзі

Евертон - Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Коуді

Лідс - Норвіч 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Родріго, 1:1 - 90+1 Маклін, 2:1 - 90+4 Гелхардт

Саутгемптон - Вотфорд 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 14 Кучо, 0:2 - 34 Кучо, 1:2 - 45 Ельюнуссі

Челсі - Ньюкасл Юнайтед 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Гаверц

18:30 Арсенал - Лестер

Раніше Манчестер Юнайтед переграв Тоттенгем.