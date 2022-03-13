Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону. Результати 29 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 29 туру АПЛ.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі з Астон Віллою вийшов на поле на 52-й хвилині гри та зміг відзначитися голом.
Водночас український оборонець Евертона Віталій Миколенко матч з Вулвергемптоном розпочав з перших хвилин та був замінений на 59-й хвилині гри.
Чемпіонат Англії - АПЛ
29 тур, 13 березня
Вест Гем - Астон Вілла 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Ярмоленко, 2:0 - 82 Форнальс, 2:1 - 90 Ремзі
Евертон - Вулвергемптон 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Коуді
Лідс - Норвіч 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Родріго, 1:1 - 90+1 Маклін, 2:1 - 90+4 Гелхардт
Саутгемптон - Вотфорд 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 14 Кучо, 0:2 - 34 Кучо, 1:2 - 45 Ельюнуссі
Челсі - Ньюкасл Юнайтед 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 89 Гаверц
18:30 Арсенал - Лестер