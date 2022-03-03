Капітан Динамо залишив територію України

Головний тренер Динамо Мірча Луческу кілька днів тому залишив Україну, де путінські війська розпочали віроломну війну проти місцевого населення, та перебрався на батьківщину.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Разом із собою до Румунії Луческу вивіз капітана Динамо Сергія Сидорчука, а також членів його родини. Зараз евакуйовані перебувають у місті Ясси.

Зазначимо, що згідно із вимогами загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів. Виняток надається тим, хто має не менше трьох дітей, як у випадку із Сидорчуком.