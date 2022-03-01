Воронін розірвав контракт із Динамо Москва

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін більше не буде працевлаштований у Динамо Москва.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Воронін: Нам не потрібна допомога Росії! Ідіть на х**!

"Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене і час, проведений тут. Але не можу не висловити свою громадянську позицію. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей", - відзначив Воронін.