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Ліверпуль не зміг підписати вінгера Шахтаря через заборону АПЛ

Сьогодні 17:30 164 0
АПЛ заборонила клубу дозаявлити гравців
Ліверпуль не зміг підписати вінгера Шахтаря через заборону АПЛ
#Ліверпуль, #Тете, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль розглядав можливість підписання 22-річного вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомив журналіст Алекс Крук.

Ліверпуль хотів скористатися спеціальним трансферним вікном, яке ФІФА відкрила для легіонерів з УПЛ до 7 квітня, щоб підписати Тете, але наткнувся на заборону з боку АПЛ.

Боси АПЛ не вважають за можливе дозволяти клубам чемпіонату підписувати новачків поза раніше узгодженими трансферними вікнами, через що підписання Тете для Ліверпуля, швидше за все, виявиться нездійсненним завданням.

Нагадаємо, Лестер та Брентфорд хочуть підписати Тете.

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