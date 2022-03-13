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Ярмоленко: Мені важко думати про футбол, тому що щодня російська армія вбиває українців

Сьогодні 19:44 221 0
Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу Вест Гема над Астон Віллою
Ярмоленко: Мені важко думати про футбол, тому що щодня російська армія вбиває українців
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не може зосередитися на футболі через військове вторгнення московії в Україну.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Sky Sports.

"Це було дуже емоційно для мене через ситуацію в моїй країні. Мені зараз так важко зараз думати про футбол, тому що щодня російська армія вбиває українців.

Це було так емоційно. Чесно кажучи, я не знаю, що сказати. Я просто хочу сказати спасибі своїм одноклубникам, які підтримують мене весь час, кожен день. Для уболівальників Вест Гема вони також підтримують мене та українців, а також усіх британців, тому що ми відчуваємо, що ви підтримуєте нас.

Справді дякую.

Я відчув підтримку з боку уболівальників, і я намагався викласти все на полі, тому що знаю, наскільки важливою була гра сьогодні для нас.

Я не готовий на 100%, тому що останні два тижні я тренуюся, можливо, три-чотири рази.

З 26 лютого я мав відпочивати чотири дні, тому що тренуватися було неможливо, я просто думав про свою родину", - розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу.

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