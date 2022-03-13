Лестер та Брентфорд хочуть підписати Тете

Клуби та сам бразилець вивчають можливість підписання повноцінного контракту

Клуби англійської Прем'єр-ліги Лестер та Брентфорд виявляють зацікавленість у послугах 22-річного вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомляє Daily Mail.

Англійці вивчають можливість підписання Тете на найближчому тижні.

Сам бразилець хотів би розірвати контракт із Шахтарем та залишити Україну вільним агентом, що дозволило б йому вже зараз укласти повноцінний договір із будь-яким іншим клубом.

Тете, як і деякі інші бразильці Шахтаря, зокрема, Додо, розраховують, що найближчим часом Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) вплине на ФІФА для того, щоб остання змінила своє рішення та дозволила легіонерам з УПЛ достроково розірвати контракти з клубами через війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Шахтар згоден продати або відпустити в оренду прямо зараз більшу частину своїх бразильських легіонерів, залишивши лише п'ятьох з них. Примітно, що у списку обраних прізвище Тете не значиться.