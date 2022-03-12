Гравці Челсі вивчають можливість розірвання контракту із клубом

Гравці розглядають можливість достроково розірвати контракт з клубом

Низка гравців Челсі доручила своїм агентам вивчити варіанти розірвання контракту з лондонським клубом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Челсі потрапив під санкції, актив заморожений і зараз не може бути проданий, що накладає обмеження на фінансову діяльність.

Не виключено, що найближчим часом футболісти не отримуватимуть зарплату, що може спричинити розірвання контрактів.

Багато клубів слідкують за ситуацією, щоб, можливо, взяти топового гравця безплатно.

Раніше повідомлялося, що рахунки Челсі заблокували через санкції проти Абрамовича.

Також Велика Британія заморозила активи Абрамовича.