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Велика Британія заморозила активи Абрамовича

Сьогодні 16:55 165 0
Абрамович не зможе продати Челсі
Велика Британія заморозила активи Абрамовича
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Влада Великої Британії вирішила заморозити всі активи російського олігарха Романа Абрамовича. Таким чином бізнесмен не зможе продати футбольний клуб Челсі.

Про це розповів прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Окрім Абрамовича, були заморожені активи ще шести російських олігархів: Ігоря Сечіна, Олега Дерипаски, Андрія Костіна, Олексія Міллера, Миколи Токарєва та Дмитра Лебедєва.

"У тих, хто підтримав злісний напад Путіна на Україну, не може бути притулку. Сьогоднішні санкції — це останній крок у непохитній підтримці Великою Британією українського народу. Ми безжально переслідуватимемо тих, хто сприяє вбивству мирних жителів, руйнуванню лікарень та незаконній окупації суверенних спілок", - сказав Джонсон.

Міністр культури Надін Дорріс заявила, що ці санкції вплинуть на футбол.

"Наш пріоритет - притягнути до відповідальності тих, хто дозволив путінському режиму робити те, що вони роблять. Сьогоднішні санкції, очевидно, мають прямий вплив на Челсі та його вболівальників. Ми докладемо всіх зусиль, щоб ці важливі санкції не завдали зайвої шкоди клубу.

Щоб клуб міг продовжувати існувати, ми видаємо спеціальну ліцензію, яка дозволить проводити матчі, платити персоналу та власникам існуючих квитків відвідувати матчі, водночас що дуже важливо, позбавляючи Абрамовича права власності на клуб.

Уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб продовжувати грати у футбол, гарантуючи - санкції зачеплять тих, кого потрібно. Футбольні клуби є культурним надбанням та основою наших спільнот. Ми прагнемо захистити їх”, - розповіла Дорріс.

Раніше ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі.

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