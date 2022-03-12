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Шахтар готовий відпустити майже всіх бразильців

Сьогодні 20:09 224 0
Шахтар готовий відпустити частину гравців
Шахтар готовий відпустити майже всіх бразильців
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Шахтаря доручило різним агентам підшукувати нові клуби для всіх бразильських легіонерів команди, щоб відпустити тих на правах оренди чи повноцінного трансферу.

Про це повідомляє UOL Esporte.

З 13 наявних у складі бразильців "гірники" готові розлучитися з усіма, окрім Додо, Марлона, Педріньо, Давіда Нереса та Фернандо. На них дозвіл на пошук нового клубу для агентів не поширюється.

Водночас представники зазначеної п'ятірки гравців очікують на правові гарантії та додаткові роз'яснення від ФІФА, яка відкрила спеціальне трансферне вікно для легіонерів з УПЛ з терміном роботи до 7 квітня.

Очікується, що ситуацію буде врегульовано найближчим часом, коли фахівці ФІФА таки оприлюднять додаткові роз'яснення за принципами роботи спеціального трансферного вікна для УПЛ.

Нагадаємо, екснападник Шахтаря помер в окупованому Херсоні.

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