Ігнатенко готовий захищати Україну

Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко готовий битися за Україну.

Про це розповів сам футболіст у коментарі RMC Sport.

"Звісно, думав про те, щоб піти на фронт. Якби я міг допомогти своїй країні – то зробив би це.

Не розмірковував над тим, аби розірвати договір оренди з Бордо, щоб повернутися до сім’ї в Україну. Я просто хочу продовжувати грати. Не хочу говорити про війну. Єдине, що я можу зробити – це молитися за тих, хто лишився в Україні.

Почуваюся дуже добре. Останні декілька днів перед приїздом моєї родини були важкими. Я дякую клубу та президенту Жерару Лопесу, які зробили все для того, щоб моя сім’я приїхала з України, і тепер вони зі мною. Я все ще хвилююся за тата і бабусю, які залишилися в Україні, але не стежу за новинами, щоб зосередитись на футболі", – розповів Ігнатенко.