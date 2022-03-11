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Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України

Сьогодні 09:09 79 0
Українські воїни віддають життя у боротьбі за незалежність Батьківщини
Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України

Джерело - football24.ua.

Вчора на офіційному сайті Офісу Президента оприлюднили черговий список бійців, яким надали звання Герой України. На жаль, значній частині - посмертно.

Серед таких випадків і Блоха Юрій Ігорович. Він працював дитячим футбольним тренером Снігурівської ДЮСШ, учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (Миколаївська область). Молодший лейтенант Юрій Блоха з перших днів війни давав мужню відсіч російському окупанту, за що відзначений званням Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена Золота зірка.

Нагадаємо, війна проти нелюдів триває з 24 лютого. Наші воїни спільно з народом не залишають шансів боягузам, які вдаються до винищення міст і мирних жителів.

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