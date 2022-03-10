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Мілан запустив масштабну кампанію допомоги Україні

Сьогодні 19:55 175 0
Мілан допоможе Україні
Мілан запустив масштабну кампанію допомоги Україні
#Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Мілан створив спеціальний канал для збору коштів для італійського Червоного Хреста.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Гроші підуть на допомогу Україні та постраждалим з України.

Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир".

Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня. Ціна – 50 євро, ще додатково можна пожертвувати 15, 30 або 50 євро.

Раніше Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення.

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