Мілан запустив масштабну кампанію допомоги Україні

Джерело - football24.ua.
Мілан створив спеціальний канал для збору коштів для італійського Червоного Хреста.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Гроші підуть на допомогу Україні та постраждалим з України.
Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир".
Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня. Ціна – 50 євро, ще додатково можна пожертвувати 15, 30 або 50 євро.
Раніше Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення.