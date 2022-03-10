Мілан запустив масштабну кампанію допомоги Україні

Мілан допоможе Україні

Мілан створив спеціальний канал для збору коштів для італійського Червоного Хреста.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Гроші підуть на допомогу Україні та постраждалим з України.

Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир".

Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня. Ціна – 50 євро, ще додатково можна пожертвувати 15, 30 або 50 євро.

Раніше Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення.