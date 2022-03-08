Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко не зміг стриматися та розплакався у прямому ефірі італійського телебачення, розповідаючи про війну в нашій країні.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого я хочу прокинутися. Бомблять міста, вбивають жінок, дітей та старих людей.

Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність.

Україна хоче бути частиною Європи, це було рішення нашого народу. Зеленський - великий президент, який веде нас до свободи та незалежності", - зі сльозами на очах розповів Шевченко в інтерв'ю телеканалу Rai3.