Джерело - cancan.ro.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу може втратити значну суму грошей через банкові обмеження.
Про це повідомляє Cancan.
На рахунках румунського тренера в українських банках знаходиться понад 5 млн доларів.
Луческу поспіхом покидав Київ і не встиг подбати про виведення своїх коштів. Зараз в Україні діють жорсткі обмеження на фінансові операції, тому найближчим часом Містер гроші не поверне.
Джерело також назвало заробітну плату фахівця у Динамо – 2 млн євро на рік.
Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.