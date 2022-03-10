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Луческу залишив в українських банках мільйони доларів

Сьогодні 19:13 477 0
На рахунках Луческу в українських банках близько 5 млн доларів.
Луческу залишив в українських банках мільйони доларів
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - cancan.ro.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу може втратити значну суму грошей через банкові обмеження.

Про це повідомляє Cancan.

На рахунках румунського тренера в українських банках знаходиться понад 5 млн доларів.

Луческу поспіхом покидав Київ і не встиг подбати про виведення своїх коштів. Зараз в Україні діють жорсткі обмеження на фінансові операції, тому найближчим часом Містер гроші не поверне.

Джерело також назвало заробітну плату фахівця у Динамо – 2 млн євро на рік.

Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.

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