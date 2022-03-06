ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі

Джерело - Чемпіон.
Серед покупців лондонського Челсі більшість із США.
Про це повідомляє Sky Sports.
Список зацікавлених сторін такий:
Консорціум Тодда Бойлі-Хансйорга Вісса: перший вже намагався придбати Челсі. Він також є співвласником бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс;
Муйсін Байрак: турецький підприємець, який вже зробив пропозицію щодо купівлі команди;
РедБерд Кепітал Партнерс: американська компанія, яка володіє 11 відсотками фірми-власника Ліверпуля;
Томас Ріккеттс: голова правління бейсбольного клубу Чикаго Кабс, намагався придбати частину "Мілана" у 2018 році;
Нік Кенді: девелопер нерухомості та вболівальник Челсі;
Конор МакГрегор: боєць ММА та вболівальник Манчестер Юнайтед, який заявив, що пропонує 1,5 мільярди фунтів за Челсі;
Сер Джим Реткліфф: найбагатша людина Великобританії, власник Ніцци та Лозанни;
Лутфі Мансур: єгипетський підприємець, власник абонементу Челсі.
Роман Абрамович продає клуб через санкції, накладені на нього через зв'язок зі злочинним режимом президента Росії Володимира Путіна. Нинішній власник Челсі встановив цінник для команди у 3 мільярди фунтів.