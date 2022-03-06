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ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі

Вчора 22:48 232 0
Назвали всі зацікавлені у придбанні клубу
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Серед покупців лондонського Челсі більшість із США. 

Про це повідомляє Sky Sports.

Список зацікавлених сторін такий:

Консорціум Тодда Бойлі-Хансйорга Вісса: перший вже намагався придбати Челсі. Він також є співвласником бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс;

Муйсін Байрак: турецький підприємець, який вже зробив пропозицію щодо купівлі команди;

РедБерд Кепітал Партнерс: американська компанія, яка володіє 11 відсотками фірми-власника Ліверпуля;

Томас Ріккеттс: голова правління бейсбольного клубу Чикаго Кабс, намагався придбати частину "Мілана" у 2018 році;

Нік Кенді: девелопер нерухомості та вболівальник Челсі;

Конор МакГрегор: боєць ММА та вболівальник Манчестер Юнайтед, який заявив, що пропонує 1,5 мільярди фунтів за Челсі;

Сер Джим Реткліфф: найбагатша людина Великобританії, власник Ніцци та Лозанни;

Лутфі Мансур: єгипетський підприємець, власник абонементу Челсі.

Роман Абрамович продає клуб через санкції, накладені на нього через зв'язок зі злочинним режимом президента Росії Володимира Путіна. Нинішній власник Челсі встановив цінник для команди у 3 мільярди фунтів.

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