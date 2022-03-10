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Фонсека: О 4:30 ми почули падіння перших бомб

Сьогодні 11:40 281 0
Екстренер Шахтаря застав війну у Києві
Фонсека: О 4:30 ми почули падіння перших бомб
#Паулу Фонсека

Джерело - gazzetta.it.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека залишав Україну, коли напали російсько-фашистські загарбники.

Про це заявив фахівець.

"Це був жах. 24 лютого о 10 годині я з сім'єю мав вилетіти до Португалії. Але о 4:30 ми почули падіння перших бомб. Ми злякались. Мій друг Срна запропонував мені перебратися до готелю Опера, де була команда. Ми сховалися в бункері. Там були Де Дзербі та бразильські легіонери гірників із сім'ями. Діти спали прямо на підлозі у спальних мішках. Ми боялися.

Згодом португальське посольство організувало мікроавтобус, і ми трьома сім'ями виїхали до Молдови", - сказав Фонсека.

Раніше Фонсека організував допомогу постраждалим від війни.

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