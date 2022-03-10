Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:35 22062
Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати
Сьогодні 13:24 144
Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 950
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
Вчора 19:48 871
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Вчора 16:52 1085
Федецький: Зеленським пишається кожен громадянин України
Вчора 15:09 532 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 11:26 12163
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Вчора 10:55 680
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Вчора 09:25 652
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Вчора 09:14 53552 3
Прямі трансляції

Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати

Сьогодні 13:24 144 0
Наставник стурбований за батьків
Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати
#Сергій Ребров

Джерело - independent.ie.

Тренер Аль-Айну Сергій Ребров стурбований долею своїх батьків, які залишилися в Києві під час агресії Росії проти України.

Про це заявив фахівець.

"Мої батьки залишились у Києві. Вони ховаються у сховищах. Вони досить літні та не хочуть їхати. У їхньому віці буде важко виїхати. Я турбуюсь за Київ. Путін хоче знищити всю Україну, він просто запускає ракети та все руйнує.

Ми бачимо Харків, який живе у бомбосховищах. А я зараз у Дубаї, тут спокійно.

А Харків, яке вважається студентським містом, щодня просто знищують", - сказав Ребров.

Раніше Ребров заявив, що після завершення сезону в ОАЕ хоче повернутися до України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України 1167 1
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни 1085
Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 7812
Дружина Усика різко звернулася до путіна Дружина Усика різко звернулася до путіна 1121
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 22062
Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ 1768
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 171891 6
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14171 12
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16225
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 237142
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71214 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15663