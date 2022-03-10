Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати

Тренер Аль-Айну Сергій Ребров стурбований долею своїх батьків, які залишилися в Києві під час агресії Росії проти України.

Про це заявив фахівець.

"Мої батьки залишились у Києві. Вони ховаються у сховищах. Вони досить літні та не хочуть їхати. У їхньому віці буде важко виїхати. Я турбуюсь за Київ. Путін хоче знищити всю Україну, він просто запускає ракети та все руйнує.

Ми бачимо Харків, який живе у бомбосховищах. А я зараз у Дубаї, тут спокійно.

А Харків, яке вважається студентським містом, щодня просто знищують", - сказав Ребров.