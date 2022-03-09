Алієв: Не спілкуюся з батьками. Вони дивляться у Росії ТБ і бачать зовсім інше

Ексгравець - про відсутність спілкування зі своїми батьками

Джерело - Денисов Time.

Батьки колишнього гравця збірної України Олександра Алієва, які живуть в Росії, не вірять його словам про події в нашій країні.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я не нікого не обманюватиму і чесно скажу. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться у себе телебачення і бачать зовсім інше, що в нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємось із цим боротися. Те, що вони мені казали. Спочатку я намагався пояснити їм, що в нас відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і йду далі боронити нашу Україну.

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