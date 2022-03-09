Алієв: Не спілкуюся з батьками. Вони дивляться у Росії ТБ і бачать зовсім інше

Джерело - Денисов Time.
Батьки колишнього гравця збірної України Олександра Алієва, які живуть в Росії, не вірять його словам про події в нашій країні.
Про це заявив сам ексгравець.
"Я не нікого не обманюватиму і чесно скажу. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться у себе телебачення і бачать зовсім інше, що в нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємось із цим боротися.
Те, що вони мені казали. Спочатку я намагався пояснити їм, що в нас відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і йду далі боронити нашу Україну.
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Хочу, щоб мої діти жили тут у мирі. Не хочу бачити сльози на очах моїх дітей, лише усмішку на всіх обличчях наших земляків.
Батьки мені не вірять. І це найприкріше. Нічого доводити я не збираюсь. Пости в інстаграмі я виставляю не для піару, як може хтось подумати.
Я взяв у руки автомат і вдячний своєму другові, яким мене запросив сюди. Пишаюсь цією людиною за її мужність, що вона бере в руки зброю та захищає Україну. Коли все скінчиться і буде мир, я обов’язково скажу його ім’я та прізвище", - сказав Алієв.