Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:25 20163
Федецький: Зеленським пишається кожен громадянин України
Сьогодні 15:09 100
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 11:26 11185
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Сьогодні 10:55 354
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:25 343
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:14 43877 3
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:46 249
Ліверпуль вибив Інтер, Баварія знищила Зальцбург. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1092
ФІФА перенесла матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією
Вчора 21:37 514
Збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022
Вчора 21:24 855
Прямі трансляції

Алієв: Не спілкуюся з батьками. Вони дивляться у Росії ТБ і бачать зовсім інше

Сьогодні 13:56 250 0
Ексгравець - про відсутність спілкування зі своїми батьками
Алієв: Не спілкуюся з батьками. Вони дивляться у Росії ТБ і бачать зовсім інше
#Олександр Алієв

Джерело - Денисов Time.

Батьки колишнього гравця збірної України Олександра Алієва, які живуть в Росії, не вірять його словам про події в нашій країні.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я не нікого не обманюватиму і чесно скажу. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться у себе телебачення і бачать зовсім інше, що в нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємось із цим боротися.

Те, що вони мені казали. Спочатку я намагався пояснити їм, що в нас відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і йду далі боронити нашу Україну.

Актуально: Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

Хочу, щоб мої діти жили тут у мирі. Не хочу бачити сльози на очах моїх дітей, лише усмішку на всіх обличчях наших земляків.

Батьки мені не вірять. І це найприкріше. Нічого доводити я не збираюсь. Пости в інстаграмі я виставляю не для піару, як може хтось подумати.

Я взяв у руки автомат і вдячний своєму другові, яким мене запросив сюди. Пишаюсь цією людиною за її мужність, що вона бере в руки зброю та захищає Україну. Коли все скінчиться і буде мир, я обов’язково скажу його ім’я та прізвище", - сказав Алієв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 5268
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 43877 3
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 20163
Лужний вступив до лав територіальної оборони Лужний вступив до лав територіальної оборони 1344
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 11185
Президент Руху: Кучук хоче повернутися в Україну Президент Руху: Кучук хоче повернутися в Україну 1183
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24099
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10602
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10011
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71190 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41159
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10694 2