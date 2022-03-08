Джерело - football24.ua.
Сан-Паулу серйозно зацікавлений у послугах бразильського вінгера Шахтаря Давіда Нереса.
Про це повідомляє Goal.
Водночас сам Нерес не надто хоче повертатись на батьківщину і прагне залишитись у Європі. На це впливають два фактори.
По-перше, Давід переконаний, що на Старому континенті рівень футболу є вищим, ніж у бразильській Серії А. По-друге, більший тут і заробіток. 25-річний гравець очікує отримати в Європі більш привабливу пропозицію. Саме фінансове питання майже поставило хрест на переході у Сан-Паулу.
Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.