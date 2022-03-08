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Нерес відмовився переходити у бразильський клуб

Сьогодні 21:06 315 0
Вінгер Шахтаря Давід Нерес продовжує думати щодо свого майбутнього.
Нерес відмовився переходити у бразильський клуб
Фото - gettyimages
#Нерес, #Сан-Паулу, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Сан-Паулу серйозно зацікавлений у послугах бразильського вінгера Шахтаря Давіда Нереса.

Про це повідомляє Goal.

Водночас сам Нерес не надто хоче повертатись на батьківщину і прагне залишитись у Європі. На це впливають два фактори.

По-перше, Давід переконаний, що на Старому континенті рівень футболу є вищим, ніж у бразильській Серії А. По-друге, більший тут і заробіток. 25-річний гравець очікує отримати в Європі більш привабливу пропозицію. Саме фінансове питання майже поставило хрест на переході у Сан-Паулу.

Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.

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