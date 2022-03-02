Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:48 8791
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
Вчора 22:47 497
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
Вчора 22:16 455
Олімпійський призер Токіо-2022 приєднався до українського війська
Вчора 21:57 774
Російські військові вбили українського біатлоніста
Вчора 21:13 4427
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
Вчора 20:57 875
Стаховський: Якщо потрібно - буду стріляти
Вчора 18:12 614
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Вчора 14:55 7262
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
Вчора 13:13 26490 3
Російські окупанти в Києві вбили футболіста
Вчора 11:47 4754
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Марлон може покинути Шахтар

Сьогодні 14:43 300 0
Марлон може перейти у бразильський клуб
Марлон може покинути Шахтар
#Марлон, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Захисник Шахтаря Марлон може опинитись у Фламенгу найближчим часом.

Про це повідомляє diariodofla.

Боси Фламенгу отримали пропозицію підписати Марлона після початку війни в Україні.

Бразилець має приєднатись до клубу до кінця сезону на правах оренди, яка включатиме опцію викупу – 6 млн євро за 50% прав на гравця. Цікаво, що перехід нічого не вартуватиме Фламенгу, який має повністю виплачувати зарплату захисника.

Нагадаємо, захисник Шахтаря допомагає українським військовим захищатися проти російських окупантів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український коментатор вступив у територіальну оборону Український коментатор вступив у територіальну оборону 1383
Мудрик порівняв расєю та Україну Мудрик порівняв расєю та Україну 2559
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 8791
Ярославський пообіцяв повернутися у Харків Ярославський пообіцяв повернутися у Харків 1666 1
Миколенко звернувся до зірки збірної Росії: Вам ніколи не буде пробачення, пєтухи Миколенко звернувся до зірки збірної Росії: Вам ніколи не буде пробачення, пєтухи 1497
Російські військові вбили українського біатлоніста Російські військові вбили українського біатлоніста 4427
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7767
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11596
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10463 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11449
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3060
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77862