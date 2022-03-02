Марлон може покинути Шахтар

Джерело - football24.ua.
Захисник Шахтаря Марлон може опинитись у Фламенгу найближчим часом.
Про це повідомляє diariodofla.
Боси Фламенгу отримали пропозицію підписати Марлона після початку війни в Україні.
Бразилець має приєднатись до клубу до кінця сезону на правах оренди, яка включатиме опцію викупу – 6 млн євро за 50% прав на гравця. Цікаво, що перехід нічого не вартуватиме Фламенгу, який має повністю виплачувати зарплату захисника.
Нагадаємо, захисник Шахтаря допомагає українським військовим захищатися проти російських окупантів.