Тренер збірної Італії підтримав Україну

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні відреагував на війну в Україні.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Ситуація драматична. Спорт зазвичай об'єднує, а не роз'єднує. Зрозуміло, що спорт може допомогти, але всі ми переживаємо непрості часи, а насамперед звичайно, це стосується українського народу. Ми намагаємося щось зробити для українців, знаючи, як вони зараз страждають.

Я думаю, що в Росії також більшість людей проти війни і того, що відбувається. Коли ти думаєш про це, ти думаєш, що це неправда, це важко для всіх", - відзначив Манчіні.