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Тренер збірної Італії підтримав Україну

Сьогодні 18:40 199 0
Роберто Манчіні прокоментував напад Росії на Україну
Тренер збірної Італії підтримав Україну
Фото - gettyimages
#Роберто Манчіні

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні відреагував на війну в Україні.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Ситуація драматична. Спорт зазвичай об'єднує, а не роз'єднує. Зрозуміло, що спорт може допомогти, але всі ми переживаємо непрості часи, а насамперед звичайно, це стосується українського народу. Ми намагаємося щось зробити для українців, знаючи, як вони зараз страждають.

Я думаю, що в Росії також більшість людей проти війни і того, що відбувається. Коли ти думаєш про це, ти думаєш, що це неправда, це важко для всіх", - відзначив Манчіні.

Раніше Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення.

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