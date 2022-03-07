ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022

Матч із Польщею може відбутися

Доля півфінального матчу плей-оф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.

Про це повідомив журналіст Себастьян Сташевскі.

Нещодавно ФІФА та УЄФА дискваліфікували всі російські команди від участі у міжнародних змаганнях. Московський Спартак не зіграє з РБ Лейпциг у 1/8 фіналу Ліги Європи, а збірна Росії не зможе протистояти Польщі у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Щоправда, не виключено, що національні команди таки зіграють. Росіяни подали скаргу в CAS у Лозанну, а ФІФА скористалася можливістю затягнути час, досі не оголосивши фінального рішення щодо матчу Росія – Польща. Можливо, ця гра відбудеться у червні.

На офіційному сайті УЄФА навпроти поєдинку РБ Лейпциг – Спартак стоїть примітка "скасований". Водночас на сторінці ФІФА матч Росія – Польща, який мав відбутися 24 березня, наразі вказаний як "перенесений".

Раніше повідомлялося, що ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею.