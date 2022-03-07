Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 17166
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 678
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8590
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1561
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 976
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1339
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 9029
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3808
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 1053 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1741
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022

Сьогодні 16:08 183 2
Матч із Польщею може відбутися
ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022
#ФІФА

Джерело - football24.ua.

Доля півфінального матчу плей-оф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.

Про це повідомив журналіст Себастьян Сташевскі.

Нещодавно ФІФА та УЄФА дискваліфікували всі російські команди від участі у міжнародних змаганнях. Московський Спартак не зіграє з РБ Лейпциг у 1/8 фіналу Ліги Європи, а збірна Росії не зможе протистояти Польщі у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Щоправда, не виключено, що національні команди таки зіграють. Росіяни подали скаргу в CAS у Лозанну, а ФІФА скористалася можливістю затягнути час, досі не оголосивши фінального рішення щодо матчу Росія – Польща. Можливо, ця гра відбудеться у червні.

На офіційному сайті УЄФА навпроти поєдинку РБ Лейпциг – Спартак стоїть примітка "скасований". Водночас на сторінці ФІФА матч Росія – Польща, який мав відбутися 24 березня, наразі вказаний як "перенесений".

Раніше повідомлялося, що ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1547
Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1 Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1 1447
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 20814 2
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі 1642
Сім'ї гравців Динамо евакуйовані до Румунії Сім'ї гравців Динамо евакуйовані до Румунії 1281
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 8590
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10381
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181796
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11775
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3732
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11210
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41098