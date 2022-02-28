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Хочолава: Моя сім‘я разом з ЗСУ захищають Україну

Сьогодні 12:13 238 0
Хочолава прокоментував напад Росії
Хочолава: Моя сім‘я разом з ЗСУ захищають Україну
#Хочолава

Джерело - Чемпіон.

Грузинський захисник Копенгагена Давид Хочолава відреагував на напад Росії на Україну.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Всі знають що я людина, яка не висловлює думку у соцмережах, але останні чотири дні, які перетворили моє життя та життя моєї сім‘ї в пекло – не залишають мені вибору.

Більша частина моєї родини та друзів, зараз перебувають у бомбосховищах та бояться що завтра вони залишаться без своєї країни. Інша частина сім‘ї разом з ЗСУ та іншими хоробрими українцями – захищають свою землю. Нашу землю. Україно, тримайся, адже перемога за нами!", – написав Хочолава.

Хочолава грав в Україні у 2015-2021 роках, виступаючи за Шахтар та Чорноморець.

Нагадаємо, нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.

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Публикация от David Khocholava (@khocholava5)

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