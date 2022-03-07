Ахметов: Я інвестуватиму всі свої гроші в Україну

Президент Шахтаря Рінат Ахметов готовий відновлювати Україну після припинення війни з Росією.

Про це розповів сам власник донецького клубу в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Новина про початок війни застала мене зненацька, в Києві, в моєму ліжку. Я спав, до мене в кімнату забіг помічник зі словами: Рінате Леонідовичу, прокидайтеся, нас бомблять, почалася війна!"

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Це - військова агресія, військовий злочин та злочин проти людства, що стосується моєї країни та українців.

Мій фонд допомагає людям вижити: Поставляє продукти, медикаменти – а бізнеси СКМ допомагають українській армії оберігати суверенітет нашої країни. Чесно кажучи, не вважаю, скільки витрачено грошей на це. Все, що ми можемо робити - ми робитимемо й надалі.

Я інвестуватиму всі свої гроші, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною!", - заявив Ахметов.