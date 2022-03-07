Джерело - football24.ua.
Нападник Шахтаря Педро Фернандо близький до переходу в Палмейрас.
Про це повідомляє Torcedores.
Шахтар не проти відпустити 23-річного гравця у бразильську Серію А, однак є одне "але": донеччани готові віддати Фернандо в оренду на три місяці, в той час, як "зелено-білі" вимагають, аби угода була підписана як мінімум до кінця року.
У Палмейрасі розраховують, що зможуть переконати Шахтар пристати на їхні умови готовністю взяти на себе 100% зарплати гравця.
Фернандо у цьому сезоні зіграв у 14 матчах в усіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.