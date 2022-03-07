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Шахтар може відпустити Фернандо у Палмейрас

Сьогодні 20:28 208 0
Фернандо може покинути Шахтар
Шахтар може відпустити Фернандо у Палмейрас
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фернандо, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Нападник Шахтаря Педро Фернандо близький до переходу в Палмейрас.

Про це повідомляє Torcedores.

Шахтар не проти відпустити 23-річного гравця у бразильську Серію А, однак є одне "але": донеччани готові віддати Фернандо в оренду на три місяці, в той час, як "зелено-білі" вимагають, аби угода була підписана як мінімум до кінця року.

У Палмейрасі розраховують, що зможуть переконати Шахтар пристати на їхні умови готовністю взяти на себе 100% зарплати гравця.

Фернандо у цьому сезоні зіграв у 14 матчах в усіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 2 асисти. 

Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.

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