Підозра на перелом не підтвердилась

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зможе взяти участь у матчі проти Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє L’Equipe.

Форвард отримав травму на тренуванні за 2 дні до гри, коли хавбек Ідрісса Гує вдарив Кіліана по нозі.

Футболіст пройшов первинне обстеження, яке не виявило перелому. У гравця виявлено гематому, над лікуванням якої працюватиме медичний штаб клубу. Нове обстеження буде проведено за 24 години.

Матч Реал - ПСЖ відбудеться у середу, 9 березня.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе погодився перейти у Реал.