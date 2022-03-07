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Мбаппе зможе зіграти проти Реала

Сьогодні 19:44 123 0
Підозра на перелом не підтвердилась
Мбаппе зможе зіграти проти Реала
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - lequipe.fr.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зможе взяти участь у матчі проти Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє L’Equipe.

Форвард отримав травму на тренуванні за 2 дні до гри, коли хавбек Ідрісса Гує вдарив Кіліана по нозі.

Футболіст пройшов первинне обстеження, яке не виявило перелому. У гравця виявлено гематому, над лікуванням якої працюватиме медичний штаб клубу. Нове обстеження буде проведено за 24 години.

Матч Реал - ПСЖ відбудеться у середу, 9 березня.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе погодився перейти у Реал.

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