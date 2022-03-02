Мбаппе усно погодився на перехід в Реал

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може стати гравцем мадридського Реала наступного літа.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мбаппе дав усну згоду на перехід до іспанського клубу, але сторони ще не відписували ніяких паперів. ПСЖ намагається умовити його залишитись, але форварда цікавлять не лише гроші.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується в червні цього року.

Цього сезону 23-річний гравець провів 34 поєдинки у футболці парижан, забивши 24 голи і віддавши 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал упевнений, що зможе підписати і Мбаппе, і Голанда.