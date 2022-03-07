Вітао може покинути Шахтар

Захисник Шахтаря Вітао наразі не визначився зі своїм майбутнім.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Express.

"Було дуже багато невизначеності. Ми не уявляли, чи зможемо залишити країну, особливо тоді, коли все це почалося. Це були дуже важкі дні. У мене добрі стосунки з усіма у команді, так було завжди. Але, без сумніву, зараз ми стали набагато згуртованішими через те, що сталося.

Разом із дружиною дуже боялися, що наш син, якому лише три місяці, буде голодним, захоче пити чи замерзне. І я думаю, що це був найбільший страх усіх батьків, які також там були.

УЄФА та УАФ відіграли ключову роль у нашому виїзді з України. Я вдячний їм. Без них ми звідти б не вибралися. Було справді страшно пережити все це у 22 роки. Зараз в Україні все дуже складно. Країні дуже потрібна допомога, а всі зайняті тим, що намагаються пережити війну, дефіцит їжі, води, електроенергії та інших ресурсів. Будь-яка допомога є дуже важливою.

Моє майбутнє в Шахтарі? Поки не знаю. Зараз важко думати про це, адже я щойно вирвався з цих страшних подій. Тривалий час без гри і тренувань – це може стати проблемою. Треба поговорити з агентом і клубом, щоб ухвалити найкраще для всіх рішення", – розповів Вітао.