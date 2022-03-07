Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 18:53 17439
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце
Сьогодні 19:14 197544
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 767
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8725
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1630
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 1012
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1419
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 9098
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3845
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 1085 1
Прямі трансляції

Вітао може покинути Шахтар

Сьогодні 17:13 245 0
Вітао розповів про жах, який він і його сім'я пережили після нападу Росії на Київ та низку інших міст України.
Вітао може покинути Шахтар
#Вітао, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Захисник Шахтаря Вітао наразі не визначився зі своїм майбутнім.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Express.

"Було дуже багато невизначеності. Ми не уявляли, чи зможемо залишити країну, особливо тоді, коли все це почалося. Це були дуже важкі дні. У мене добрі стосунки з усіма у команді, так було завжди. Але, без сумніву, зараз ми стали набагато згуртованішими через те, що сталося.

Разом із дружиною дуже боялися, що наш син, якому лише три місяці, буде голодним, захоче пити чи замерзне. І я думаю, що це був найбільший страх усіх батьків, які також там були.

УЄФА та УАФ відіграли ключову роль у нашому виїзді з України. Я вдячний їм. Без них ми звідти б не вибралися. Було справді страшно пережити все це у 22 роки. Зараз в Україні все дуже складно. Країні дуже потрібна допомога, а всі зайняті тим, що намагаються пережити війну, дефіцит їжі, води, електроенергії та інших ресурсів. Будь-яка допомога є дуже важливою.

Моє майбутнє в Шахтарі? Поки не знаю. Зараз важко думати про це, адже я щойно вирвався з цих страшних подій. Тривалий час без гри і тренувань – це може стати проблемою. Треба поговорити з агентом і клубом, щоб ухвалити найкраще для всіх рішення", – розповів Вітао.

Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце 197544
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 21903 2
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі 1843
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1737
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 8725
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 17439
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14104 12
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3196
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32456
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10569
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19230 3
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35872 1