Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії

Український тренер Зеніта Анатолій Тимощук відмовляється сплачувати аліменти своїм дочкам через запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Відповідний лист направив адвокат українця.

Актуально: Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

"В якості запобіжного заходу ми хотіли б повідомити вам, що через санкції проти Російської Федерації, що впливають на платіжні операції, наш клієнт, ймовірно, не зможе оплачувати утримання дочок Ноа та Міа, поки ці санкції продовжуються", – йдеться в листі.