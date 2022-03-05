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Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії

Сьогодні 20:13 450 1
Анатолій Тимощук відмовляється сплачувати аліменти на основі санкцій
Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії
#Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Зеніта Анатолій Тимощук відмовляється сплачувати аліменти своїм дочкам через запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Відповідний лист направив адвокат українця.

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"В якості запобіжного заходу ми хотіли б повідомити вам, що через санкції проти Російської Федерації, що впливають на платіжні операції, наш клієнт, ймовірно, не зможе оплачувати утримання дочок Ноа та Міа, поки ці санкції продовжуються", – йдеться в листі.

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