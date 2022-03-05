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Президент ФІФА висловив співчуття щодо загибелі українських футболістів

Сьогодні 14:45 215 0
Джанні Інфантіно висловив співчуття
Президент ФІФА висловив співчуття щодо загибелі українських футболістів
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських футболістів.

Відповідного листа він відправив на адресу президента УАФ Андрія Павелка.

"Дорогий президенте, хочу висловити свої найщиріші та сердечні співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю футболістів Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка.

Не вистачає слів, щоб описати наш сум щодо цих втрат. Віталій Сапило, гравець ФК Карпати (Львів), Дмитро Мартиненко, гравець ФК Гостомель, не будуть забуті, усім нам їх дуже бракуватиме.

Від імені міжнародної футбольної спільноти хочу висловити найглибші співчуття Українській асоціації футболу, ФК Карпати (Львів), ФК Гостомель і сім’ям Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка, їхнім партнерам, друзям та близьким. Наші думки – з усіма вами. Ми сподіваємося, що певною мірою наші слова підтримки зможуть принести хоч трохи миру та спокою в цей сумний час. Щиро ваш, Джанні Інфантіно", – розповів Інфінтіно.

Нагадаємо, російські окупанти в Києві вбили футболіста.

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