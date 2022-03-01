Російські окупанти в Києві вбили футболіста

Джерело - Чемпіон.
У Гостомелі після влучення російської бомби в житловий будинок разом із мамою загинув футболіст-аматор Дмитро Мартиненко.
Про це повідомила група Києво-Святошинський футбол.
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Мартиненку було лише 25 років; він вихованець луганського футболу, грав на позиції півзахисника і навіть ставав найкращим бомбардиром другої ліги Києво-Святошинського району.
Раніше повідомлялося, що ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.