Російські окупанти в Києві вбили футболіста

Гравець ФК Гостомель загинув від російської бомби разом з матір’ю

Джерело - Чемпіон.

У Гостомелі після влучення російської бомби в житловий будинок разом із мамою загинув футболіст-аматор Дмитро Мартиненко.

Про це повідомила група Києво-Святошинський футбол.

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Мартиненку було лише 25 років; він вихованець луганського футболу, грав на позиції півзахисника і навіть ставав найкращим бомбардиром другої ліги Києво-Святошинського району.

Раніше повідомлялося, що ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.