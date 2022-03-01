Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:32 6848
Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань
Сьогодні 08:53 331
Вернидуб вступив до Збройних Сил України
Сьогодні 07:11 461
УЄФА розірвав угоду з Газпромом
Вчора 20:35 782
УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах
Вчора 19:46 1064 5
Україна вимагає заборонити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях
Вчора 16:35 503
Вернидуб вступив до лав територіальної оборони
Вчора 15:11 1610
Беленюк: Мене турбує - реакція російських спортсменів, її немає
Вчора 14:44 763
Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії
Вчора 14:14 694
Усик вступив до лав тероборони
Вчора 13:42 1980
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Російські окупанти в Києві вбили футболіста

Сьогодні 11:47 246 0
Гравець ФК Гостомель загинув від російської бомби разом з матір’ю
Російські окупанти в Києві вбили футболіста

Джерело - Чемпіон.

У Гостомелі після влучення російської бомби в житловий будинок разом із мамою загинув футболіст-аматор Дмитро Мартиненко.

Про це повідомила група Києво-Святошинський футбол.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

Мартиненку було лише 25 років; він вихованець луганського футболу, грав на позиції півзахисника і навіть ставав найкращим бомбардиром другої ліги Києво-Святошинського району.

Раніше повідомлялося, що ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вернидуб вступив до лав територіальної оборони Вернидуб вступив до лав територіальної оборони 1610
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 6848
Усик вступив до лав тероборони Усик вступив до лав тероборони 1980
Бубка не виходив на зв’язок з початку війни з Росією Бубка не виходив на зв’язок з початку війни з Росією 2703
Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України 2642
Шальке розірвав контракт з Газпромом Шальке розірвав контракт з Газпромом 1454
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3860
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7748
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5816 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11587
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12891
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 22599