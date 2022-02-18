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Реал цікавиться оборонцем Шахтаря

Сьогодні 10:42 219 0
Додо може змінити клуб
Реал цікавиться оборонцем Шахтаря
#Додо, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Реала розглядає варіанти підсилення правого флангу оборони, де грає 30-річний Дані Карвахаль.

Про це повідомляє DefensaCentral.

У стані "бланкос" розуміють, що досвідченому футболісту потрібно підшукувати змінника, а тому мають одразу кілька кандидатів для потенційного трансферу.

Одним із них є 23-річний бразильський легіонер Шахтаря Додо, котрого, за попередньою інформацією з преси, "гірники" оцінюють у 25 млн євро.

Крім Додо в наступному сезоні підсилити правий фланг Реала можуть Норді Мукіеле з Лейпцига, Ріс Джеймс з Челсі та Альваро Одріосола, який належить мадридцям, але зараз на правах оренди виступає за Фіорентину.

Раніше Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо.

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